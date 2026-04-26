財政部が4月24日に発表したデータによると、中国の今年第1四半期の財政収入は前年同期比2.4％増の6兆1613億元（約143兆6600億円）となり、伸び率は同時期としては過去3年間の最高を記録しました。全国の8割の地域で財政収入が増加し、東部、中部、西部、東北地区でいずれも財政収入が増加しました。また、第1四半期の財政支出は7兆4706億元（約174兆1900億円）で、2.6％増加しました。（提供/CGTN Japanese）