◇パ・リーグソフトバンク0―5ロッテ（2026年4月25日熊本）ソフトバンクのオスナとヘルナンデスが風邪の症状が出たために欠場した。両者とも球場に姿を見せたが、大事を取ってベンチ外に。熊本市内の病院で受診した後、チームより先に鹿児島へ移動した。小久保監督は「明日、回復しなかったら（福岡に）帰して火曜日から。感染症ではなかった」と説明した。