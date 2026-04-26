◇パ・リーグソフトバンク0―5ロッテ（2026年4月25日熊本）熊本出身のソフトバンク・渡辺は0―5の5回1死、海野への代打で登場。地元のリブワーク藤崎台での初公式戦だった。ただ、2打数無安打と空回りし「ヒットを打ちたかったですね」と悔しそう。16年の熊本地震当時は鹿児島の神村学園に野球留学していたが、ちょうど阿蘇郡西原村の実家に帰省中で「揺れて怖かった」と振り返る。26日は高校時代を過ごした鹿児島開催。