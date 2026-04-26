バスケットボールB1は25日、各地で13試合が行われました。Bリーグ25-26シーズンは東西に分かれてレギュラーシーズンを行います。トーナメント戦となるチャンピオンシップ(CS)には、各地区の1位および2位のクラブの4チームと各地区の上位2クラブを除いた22クラブのうち上位4クラブがワイルドカードとして進出します。西地区では長崎ヴェルカが今節で優勝が決定。今節では下位に沈むファイティングイーグルス名古屋を83−73で下しま