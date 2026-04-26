「有力馬次走報」（２５日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆ケンタッキーダービー・Ｇ１（５月２日・米チャーチルダウンズ、ダート２０００メートル）に出走予定のワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大）が２４日（日本時間２５日）、同競馬場のダートコースで追い切りを行い、６Ｆ７７秒８０（主催者発表）をマークした。騎