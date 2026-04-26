「天王山Ｓ」（２５日、京都）１１番人気の超伏兵ジュンウィンダム（牝６歳、栗東・浜田）が大波乱を演出した。スタートはひと息だったものの、慌てることなく後方でジッと脚をため、最後の直線勝負にかけた。先に抜け出したドンアミティエを、目の覚めるような末脚で首差かわしたところがゴールだった。テン乗りの国分優は「ハイペースでリラックスして走れた分、最後ははじけてくれましたね。展開も向きましたが、前走で原