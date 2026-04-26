◇パ・リーグ日本ハム2―4オリックス（2026年4月25日京セラD）日本ハム・清宮幸太郎内野手がリーグトップタイとなる19打点目を挙げた。「1番・一塁」で出場し、1点を追う5回2死三塁で高島から一時同点となる中前適時打を放った。「このチャンスを絶対に逃さないようにと思って打ちました」2球で追い込まれたが、左翼ポール際へ特大ファウルを放つなどしながら「雑にならないように」と切り替えて、9球目ツーシームをは