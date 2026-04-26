◇パ・リーグソフトバンク0―5ロッテ（2026年4月25日熊本）キャリア最長に並ぶ開幕3連勝のチャレンジに失敗した。ソフトバンク・上沢は6回6安打5失点で今季初黒星を喫し、「何か難しかった。あの2回だけだったな。めちゃくちゃ悪いわけじゃなかったけど」と言葉を絞り出した。熊本では日本ハム時代の19年以来7年ぶり2度目の登板。初回を9球で3者凡退に抑えるも続く2回にリズムが狂った。2死一、二塁から佐藤に投じた初球