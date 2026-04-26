ＪＲＡ通算１１２３勝を挙げ、３月に引退した国枝栄元調教師（７１）が、美浦・小島厩舎の厩務員として２５日の東京１０Ｒ・鎌倉Ｓで初陣を迎え、担当馬トクシーカイザー（牡６歳）は６番人気で５着だった。多くのファンが詰めかけたパドックでは、騎乗する武豊が馬にまたがる際に足を上げるシーンも。「『新人だから頼むよ』と言ったよ」と振り返った。レース後には「本当に頑張ってくれたし、無事に終わってくれて良かった」