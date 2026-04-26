◇パ・リーグソフトバンク0―5ロッテ（2026年4月25日熊本）ソフトバンクの小久保監督は「今季で一番見せ場がなかった。年に一度の熊本で申し訳ない試合だった」とファンに詫びた。種市の負傷降板で継投を強いられた相手投手陣を攻め切れず、好機で一本が出ずに今季初の零敗。開幕5連勝と好スタートを切ったが、以降は8勝11敗と波に乗りきれない状況が続く。3年ぶりの4カード連続初戦黒星で、指揮官は「何か手を考えます