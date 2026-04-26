２５年度年度代表馬フォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作）の今後のレーススケジュールが２５日、分かった。矢作芳人厩舎公式Ｘが発表した。矢作師と藤田晋オーナー、海外レーシングマネジャーの安藤裕氏で協議し、ジョッキークラブゴールドＣ・Ｇ１（９月１８日・米ベルモントパーク）から連覇が懸かるＢＣクラシック・Ｇ１（１０月３１日・米キーンランド）のダート路線か、愛チャンピオンＳ・Ｇ１（９月１２日・レパーズ