「青葉賞・Ｇ２」（２５日、東京）レジェンドを背中に迎えた４番人気のゴーイントゥスカイが、競馬の祭典ダービー（５月３１日・東京）への扉をこじ開けた。鞍上の武豊は青葉賞歴代最多タイのＶ４。同馬の父であるコントレイルにとっては、産駒のＪＲＡ重賞初制覇となった。これぞ武豊の真骨頂と言える完璧なエスコートを披露した。スタートから軽く促して位置を取りにいくと、先行馬を見る形の中団外めのポジションに収まっ