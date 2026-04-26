「雪うさぎ賞」（２５日、福島）ロジケープ（牡３歳、美浦・尾形）が１番人気に応えて２勝目を飾った。道中は５、６番手のインで運ぶと、勝負どころの３角から前を射程圏に入れて進出開始。直線は前にいた２頭の間をうまく割って抜け出した。丹内は「控えるレースをしようと思っていました。こういう勝ち方ができましたし、今後につながる競馬ができたと思います」と満足げな表情を浮かべていた。