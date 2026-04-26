これまで、地方税財政をめぐって国と東京都は長く平行線をたどってきた。東京都は、都内で生み出された税財源が地方に再配分される現行制度について、「何に使われ、どんな効果があったのか見えにくい」と問題提起し、国側は「偏在是正」の必要性を訴えてきた。対立の軸は一貫して“カネの移し替え”だった。異例…財務大臣が都庁を訪問ところが、東京都と国の関係に、これまでとは少し違う空気が流れ始めている。4月20日、片山財