土台づくりは着々と進んでいる。陸上の日体大長距離競技会（２５日、神奈川・横浜健志台キャンパス）、ＮＣＧ女子５０００メートルで不破聖衣来（２３＝三井住友海上）は１６分３秒７０で５位。「後半に向けて動く感じはあった」と一定の手応えを口にした。今季中のマラソンデビューを目指す上で、４〜５月はトラックレースを積極的に消化していく。この日はアジア大会（９月、愛知・名古屋）１万メートル代表選考会を兼ねた木