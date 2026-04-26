ソフトバンクは２５日のロッテ戦（熊本）に０―５の零封負けを喫し、大事なカード初戦を落とした。先発・上沢が２回に先制３ランを被弾するなど４失点。開幕投手を務めた先発の柱が６回５失点で今季初黒星を喫した。打線はロッテ先発・種市が初回に左足を痛めて緊急降板する中、相手の小刻みな継投の前に散発６安打とつながらず。投打に精彩を欠く結果となってしまった。試合後、小久保裕紀監督（５４）は「今日は今年一番見せ