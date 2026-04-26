●「恋愛ものの作品は、初めてなんです。大号泣するシーンは感情を持っていくのが難しかったです」こう語るのは元日向坂46で、現在は女優として活躍中の佐々木美玲。MBSドラマ特区の『あの夜、社長の子供を授かりました』（毎週木曜深夜0時59分〜、ほか）で、超特急の森次政裕とW主演を務める。冒頭で話したように、今作で佐々木が演じるヒロイン・栞里は、“泣き”のシーンが多い。悲しい涙、悔しい涙、どうしようもなく流れ