?バカサバイバー?こと青木真也（４２）が、ＤＤＴのシングルトーナメント「ＫＩＮＧＯＦＤＤＴ２０２６（ＫＯＤ）」（５月４日、東京・後楽園ホールで開幕）の初制覇を誓った。青木は２５日の横浜大会に出場し、第１試合で若手・瑠希也と対戦。相手の粘りに思わぬ苦戦を強いられたが、最後はヨーロピアンクラッチで押さえ込んで３カウントを奪い勝利。「ちゃんと強かったな、クソ…。一番気が抜けてるのは俺かもしんない。