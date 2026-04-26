全日本プロレス２５日の埼玉・春日部大会での青柳優馬（３０）と鈴木秀樹（４６）による「チャンピオン・カーニバル２０２６（ＣＣ）」Ｂブロック公式戦は、ＣＣ史上初のダブルフォール決着となった。世にも珍しい?珍決着?だ。序盤からスクールボーイ、ヨーロピアンクラッチを連発し、貪欲に勝利を狙う優馬に対し、鈴木は激しい打撃で攻め立てる。チョークスリーパーに捕らえてダメージを与えると、逆に優馬をヨーロピアンクラ