インスタグラム更新プロ野球の日本ハム、巨人などで活躍した解説者の小笠原道大氏が自身のインスタグラムを更新。現役引退から11年、NPBで通算成績2120安打を放った名打者のプライベートな姿に、ファンから反響が寄せられている。家族で焼肉店を訪れた際のプライベートショットを公開。トレードマークの髭を蓄え、ダンディーな銀髪をなびかせた小笠原氏が、トングを使って肉を焼く姿が収められている。黒のTシャツにゴールドの