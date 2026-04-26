海辺の町のスーパーで、人気の猫 画像はイメージです Freddieという名の猫が、お気に入りの地元スーパーマーケットの店内に「入店」しないよう求められています。 この人懐っこい4歳の猫は、英国の海辺の町スケグネスにある大型スーパーマーケット「Tesco」で「買い物客を迎えるお馴染みの顔」になっています。中にはビーチに行く前に、わざわざこ