トレンドのウルフヘアに挑戦したいけれど、個性的になりすぎるのは避けたいという大人世代へ。ボブの丸みを残しながら段を入れるスタイルなら、今の雰囲気を保ちつつオシャレを楽しめるはずです。今回は「TIECHEL表参道」の@kitadani koujiroさんのInstagram投稿から、やりすぎない絶妙な上品ウルフヘアをご紹介します。 自然に流れる、ナチュラルブラウンのプチウルフ ナチュラルブラウンで染め上げた、ナチュラルな雰