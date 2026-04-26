気温も上がり、街中でハーフパンツ姿の男性を見かけることも増えている。涼しげで合理的、熱中症対策としてもこれ以上ない選択に思えるが、その「剥き出しの足」を異様に気にする人もいる。ガールズちゃんねるに4月下旬、「男性のハーフパンツ そんなに気になりますか？」というトピックが立ち、大きな議論を呼んだ。トピ主は次のように疑問を投げかけている。「Xで、男性のハーフパンツからすね毛が見えて不快だというコメントが