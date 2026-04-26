婚活の場では、日常以上にシビアな「見えないルール」があるようだ。初対面の相手とカフェでお茶をする際、あなたはどの席に座るだろうか。ガールズちゃんねるに4月上旬、「【婚活】カフェで女性が壁側の席に自ら座るのはマナー違反？」というトピックが立ち、大きな反響を呼んだ。トピ主は結婚相談所で活動中の女性だ。先日、お見合いした男性から「お断り」の返事が届いたのだが、その理由に絶句したという。カウンセラー経由で