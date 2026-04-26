初めて利用するお店やサービスに、勝手がわからず戸惑っていると、店員のちょっとした一言も気になることがある。神奈川県の60代男性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収1000万円）は、日本にセルフ式のガソリンスタンドが出現してきた頃、転居先近くの店舗に初めて行った時の腹立たしい経験を振り返る。（文：篠原みつき）給油ガンを握っても「本当にチョロチョロとしか出てこない」消防法の改正でセルフ式が解禁されたの