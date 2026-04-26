「家賃は手取りの3分の1以下に抑えるべき」。これは家を探す際に、一度は耳にしたことがあるだろう。しかし、物価も家賃も右肩上がりの令和において、このルールを都内で守り抜くのは至難の業ではないだろうか。ガールズちゃんねるに4月中旬、「【一人暮らし】手取り3分の1以上の家賃にお住まいの方」というトピックが立ち、大きな反響を呼んでいる。トピ主は手取り20万円ほどの女性。都内勤務のため近辺で物件を探しているが、条