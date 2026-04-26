休日のショッピングモール。家族連れでごった返すフードコートで、空席が見つからずに難民と化すのはよくある話だが……。手分けして席を探し、空きそうなテーブルを見つけて安堵した経験は、誰しも一度はあるのでは。ガールズちゃんねるに4月下旬、「フードコートでの席取り問題」というトピックが立ち、大きな反響を呼んだ。トピ主は、混雑するフードコートでの自身の立ち振る舞いについて、次のように語っている。「私は空きそ