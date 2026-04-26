世帯年収が1600万円超え、子どもはすでに独立し二人暮らし…と聞けば、さぞかし裕福で優雅な暮らしをしているイメージを持つかもしれない。だが現実は意外とシビアなようだ。投稿を寄せた宮城県の50代女性（ITエンジニア）は、夫が年収850万円、自身が750万円で世帯年収1600万円を稼ぎ出している。子どもが独立した現在は夫婦2人暮らしだが、決して派手な生活をしているわけではないという。（文：篠原みつき）夫婦合計で年間400万