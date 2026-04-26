◆ファーム・リーグ中日０―４巨人（２５日・ナゴヤ球場）巨人の森田駿哉投手（２９）が２５日、ファーム・リーグ、中日戦（ナゴヤ）に先発し５安打８奪三振完封の快投を見せた。９回２死一、二塁のピンチにも動じず、この日最速の１４７キロ直球で空振り三振を奪い、最後まで本塁は踏ませず。それでも「右バッターのインコースを有効的に使えていたけれど、無駄なフォアボールを出してしまった。１―０の試合だったら一つのフ