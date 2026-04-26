◆春季高校野球滋賀県大会▽３回戦八幡商４―０虎姫（２５日・マイネットスタジアム皇子山）高校野球春季滋賀県大会の３回戦が行われた。八幡商は背番号１０の占部瞬（３年）が８回３安打無失点の好投で、虎姫に完勝した。センバツ出場の近江はプロ注目のエース・上田健介（３年）が右肘痛で離脱も草津に５―３で勝利。両校は５月２日に準々決勝で激突する。春夏１４度の甲子園出場を誇る八幡商が８強入りした。背番号１０の