◆ラグビーリーグワン１部▽第１６節神戸４９―２８東京ＳＧ（２５日・神戸ユニバー記念競技場）７トライを奪った神戸が４連勝。危なげない試合運びで、首位・埼玉と勝ち点１差の２位をキープした。前半５分、ラインアウトから素早くつないでロックのブレディ・レタリック共同主将（３４）が先制トライ。その後も敵陣深く攻め込んだ際に着実に得点する決定力を見せ、勝ち点５をゲットした。後半２２分にも相手インゴール左ス