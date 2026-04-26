◆近畿学生野球春季リーグ戦▽第４節２回戦奈良学園大７―０阪南大＝７回コールド＝（２５日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港）近畿学生野球は、奈良学園大が連勝で勝ち点４とし、４季連続４８度目の優勝を飾った。全国一番乗りで、２年連続２３度目の全日本大学野球選手権（６月８日から７日間・神宮、東京Ｄ＝報知新聞社後援）出場を決めた。２試合連続で７回コールド勝ちし、開幕から３週間でゴールテープを切った。酒井真二監督（