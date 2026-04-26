日本のダート王フォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作厩舎）が今秋に関して、世界を舞台にした２つのローテーションに絞ったことが分かった。矢作厩舎が２５日、公式Ｘで発表した。一つは愛チャンピオンＳ・Ｇ１（９月１２日、レパーズタウン競馬場）から凱旋門賞・Ｇ１（１０月４日、パリロンシャン競馬場）への転戦。何度も話題に挙がっていた芝への参戦を欧州で、しかも日本競馬の悲願である大一番を大目標に据える形で実