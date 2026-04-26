声優の梶裕貴が、きょう26日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜後10：00）に出演。テレビ初共演となる妻で声優の竹達彩奈が明かす家庭での素顔を踏まえ、家族と過ごす現在の日常や、今後の夢に向けたストイックな意気込みを語る。【動画】号泣する妻・竹達彩奈…もらい泣きの梶裕貴公開された予告映像人気は国内にとどまらず、海外にも多くのファンがいる梶だが、幼少期はスポーツ少年として活発な時期を過