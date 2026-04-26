きょう26日（日）は関東甲信・北陸から北日本で晴れて、お出かけ日和になるでしょう。一方、西日本を中心に雨が降り、午後は激しい雨や雷雨となるおそれがあります。■東・北日本は空気の乾燥続く火の取り扱い注意きょう26日（日）は関東甲信・北陸から北日本では青空が広がる見込みです。最高気温は北日本も含めて22℃前後で、カラッとして過ごしやすいでしょう。ただ、空気は乾燥し、北日本を中心に南風が強まるため、火の取り