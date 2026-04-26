日本全国から集った志高き料理人の頂点を決める『CHEF-1グランプリ2026』決勝戦が今夜26日午後6時30分から放送される。【番組カット】料理人の頂点に挑む挑戦者4人『CHEF-1グランプリ』は、優勝賞金1000万円をかけて、プロ・アマ問わず、年齢が40歳以下の若手料理人が参加。今大会のテーマは“令和の「新・定番」を生み出せ”。「日本料理」「フレンチ・イタリアン・スパニッシュ」「中国・アジア料理」「ジャンルレス・フード