英国の人気ボーイズグループ、ワン・ダイレクションのメンバーでソロ活動中のハリー・スタイルズ（32）が、米女優で歌手のゾーイ・クラヴィッツ（37）と婚約した可能性が浮上した。2人は昨年8月にイタリア・ローマで腕を組んで歩く姿がキャッチされ、熱愛が発覚。その後も英ロンドンでキスをする姿が目撃されるなど、世界各地でデートを重ねてきた。米ニューヨーク・ポスト紙によると、英ロンドンでデートを楽しむ様子がこのほどパ