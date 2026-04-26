お笑いコンビ・ヤーレンズによる『ヤーレンズ単独ライブ2026「10ナンバーズ・からっと」』のチケット一般発売が、27日正午からスタートする。【番組カットたくさん】年内ラストも…小粋なトーク＆豪華ゲストで届ける【チケット詳細】販売期間：2026.04.27（月）12:00〜各公演前日23:59※各公演、予定枚数に達し次第終了販売対象公演：全公演【公演詳細】ヤーレンズ単独ライブ2026「10ナンバーズ・からっと」6都市10公演1万2000