8人組女性アイドルグループ「RiNCENT#(リンセント)」が25日、東京・新宿WALLYで定期公演「また、逢えたね。vol.2」を開いた。満員のファンを前に「ガチ恋シンドローム」など全14曲を熱唱した。次の新曲の「純愛ラブセッション」も披露。アンコールの「UNDEAD」まで、大きな声援を浴びた。5年前にデビューした時、初の対バンライブは、ファンが4人しか集まらなかった。観客が0人という日もあったが、1000人の会場を満員にするだけの