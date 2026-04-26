お笑いコンビ「ナインティナイン」岡村隆史（55）が25日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。ドジャース大谷翔平選手（31）との思い出について語った。この日の番組には、元プロ野球選手の糸井嘉男氏（44）がゲスト出演し、大谷選手の話題に。すると、岡村は「ちょっと自慢させてもらっていいですか。（大谷選手が）日本ハムの時、僕、大谷さんとキャッチボールしてます！」とドヤ顔で明かした。続け