◆米女子プロゴルフツアーメジャー今季初戦シェブロン選手権第３日（２５日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）第３ラウンドが進行しており、日本勢１１人がプレーしている。４９位から出た岩井明愛（あきえ、ホンダ）が３連続を含む７バーディー、１ボギーの６６をマーク。通算５アンダーに伸ばし、１５位前後まで急浮上した。メジャー連勝を狙う山下美夢有（花王）は３６位で出て３連