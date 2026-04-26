ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が25日までにインスタグラムを更新。近影をアップした。竹中アナは「おはよう今日は頑張れ取材DAYがんばるるるるるるるーーーー」とあいさつ。ロングスカートを膝上までめくり上げ、水辺に佇む姿を投稿した。この投稿にフォロワーからは「脚が細くきれいだね」「服装で、デカさ倍増」「足綺麗」「素足で気持ちよさそう」「綺麗なお足」とコメントが寄せられている。