◇プロ野球セ・リーグ 巨人7-2DeNA(25日、横浜スタジアム)DeNAが巨人に敗れ連勝が6でストップ。試合後、相川亮二監督が先発投手陣の課題を話しました。この日プロ初の先発登板したルーキーの片山皓心投手は3回に集中打を浴びるなど、2回2/3を被安打9、四死球3、7失点の内容で敗戦投手となりました。相川監督は「結果ああいうペースでとられましたけど、彼の持ち味というものは出せた。結果的には大量点とられてしまいましたけど、