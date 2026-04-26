グラビアアイドル加藤玲菜（20）が25日までにインスタグラムを更新。ビキニショットを公開した。加藤は「本日、ヤンマガデジタル写真集発売ですもうチェックしてくれましたか〜??人生初の水着撮影で緊張していますが、素敵なカットがたくさんです!」と呼びかけ、ビキニ姿をアップした。加藤は緑色のビキニを着用。豊満なバストをテーブルに乗せて、笑みを浮かべている。この投稿にフォロワーからは「土屋太鳳に似とるな」「ここ