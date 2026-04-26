25日、国境のレバノン側へ入るイスラエル軍の戦車（ロイター＝共同）【エルサレム共同】イスラエルのネタニヤフ首相は25日の声明で、レバノンの親イラン民兵組織ヒズボラへの「攻撃を強化するよう軍に指示した」と表明した。これに先立ちイスラエル軍はヒズボラから攻撃があったとし「停戦合意違反」だと主張していた。イスラエル軍は停戦発効後もレバノン南部に駐留して攻撃を継続しており、応酬が一段と激しくなる可能性があ