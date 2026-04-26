【キーウ共同】ロシアの侵攻を受けるウクライナの首都キーウの公園で桜が見頃を迎えている。2022年2月の侵攻開始から4年以上が経過した今もキーウでは無人機やミサイルによる攻撃が続き、毎日のように空襲警報が鳴り響く。春の訪れを喜ぶ市民は咲き誇る桜をめでて、つかの間の憩いを楽しんだ。桜が植えられているのは「京都公園」。キーウと京都市が1971年に姉妹都市となった縁から公園が造られた。25日は白やピンク色の花を付