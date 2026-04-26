アストロズ・今井達也投手（２７）が、早ければ２８日（日本時間２９日）にもマイナーでリハビリ登板を再開させる見込みであることを２５日（日本時間２６日）、米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」でアストロズ番記者を務めるチャンドラー・ローム記者が明らかにした。同記者は自身の「Ｘ」（旧ツイッター）に「今井達也はあしたブルペンでの投球練習を行い、その後マイナーでのリハビリ登板に向かう予定だとエスパーダ