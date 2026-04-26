◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―７巨人（２５日・横浜）復調への期待を抱かせる躍動だった。岸田が先制Ｖ二塁打を含む２安打２打点かつ守備でも５投手を好リードし勝利に貢献。「久しぶりのスタメンで何とか結果を出したいなと思っていた。結果的に良かったので、継続してやっていきたい」と振り返った。１９日・ヤクルト戦（神宮）以来４試合ぶりのスタメン出場。初回２死一、二塁で左越えの先制二塁打を放つと、２―０の