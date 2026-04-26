◆米大リーグブルージェイズ―ガーディアンズ（２５日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手は「４番・サード」でスタメン出場。０―１の４回先頭で迎えた第２打席に、バックスクリーン上へ２試合連続となる５号ソロを放った。相手先発カンティーヨの直球を捉えた打球は、打球速度１０８・９マイル（約１７５・３キロ）、飛距離４２５フィート（約１２９・５メートル）を計測