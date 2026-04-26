4月26日（日）放送「ポツンと一軒家」のゲストは、フィギュアスケーターの高橋成美と、宮世琉弥。 ©ABCテレビ 先代から続く山を守りながら、杉の苗木を育て次の世代へと遺すべく奮闘する83歳の男性。その深い人生観と家族の物語に、高橋成美＆宮世琉弥も感動！ 男性の生きざまとは…。 福岡県の山の真っただ中でポツンと一軒家を発見！きれいに整備された畑が印象的で、一軒家までの道もはっきりと確認で